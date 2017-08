Live - 13 doden bij aanslag op Ramblas in Barcelona, 'terroristen gedood' in Cambrils

Rajoy: 'Jihadistische aanval'

Rajoy noemde de aanval met het busje tijdens een toespraak tegenover het Spaanse volk 'een jihadistische aanval die een wereldwijd antwoord moet krijgen.' Hij sprak van 'een pijn die veel andere Europese landen al hebben moeten voelen.'



'We hebben een enorme klap gekregen. Terreurbestrijding is een wereldwijd probleem en heeft de hoogste prioriteit. We zijn bij dit gevecht allemaal bondgenoten. We zijn een volk van eendracht en democratie. We hebben in Spanje in het verleden al veel strijd geleverd tegen terrorisme, en we hebben altijd gewonnen. Laten we niet vergeten dat wij Spanjaarden ook veroveraars zijn.'