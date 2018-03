Linda Brown (76) overleden. Zij maakte door haar rechtszaak een einde aan raciale scheiding op scholen in de VS

Vernietiging uitspraak

Uiteindelijk stapte de NAACP naar de hoogste rechters van de Verenigde Staten in Washington. Ook zaken van afgewezen zwarte gezinnen uit diverse andere staten werden toegevoegd aan het Brown-verzoek. Doel was de vernietiging van een uitspraak uit 1896 die de basis vormde voor gesegregeerde scholen. De NAACP voerde onder andere aan dat de scheiding discriminerend was, omdat zwarte scholen vaak slechte faciliteiten hadden. De belangrijkste advocaat van de NAACP, Thurgood Marshall, voerde het woord bij het Hooggerechtshof. Hij werd later de eerste zwarter rechter van het hof.



Toen het hof in 1954 uitspraak deed in de zaak Brown versus Board of Education, ten gunste van Brown en de andere zwarte families, zat ze op een gemengde middelbare school. 'Ik was blij omdat het betekende dat mijn zusters in het nieuwe schooljaar niet zo ver hoefden te lopen om naar school te gaan', zei Brown in 1985 in een documentaire toen haar moeder haar het nieuws vertelde.