Lijst van Witte Huis-adviseurs die Trump beledigen en 'idioot' noemen, wordt langer en langer

Afgrijzen

De oud-militair was vorig jaar juist benoemd om een eind te maken aan de chaos in het Witte Huis. Giuliani, die tot afgrijzen van Kelly erkende dat Trump afwist van de betaling van zwijggeld aan de porno-actrice, zei donderdag zonder blikken of blozen dat hij niet van tevoren had overlegd met de Wiite Huis-staf over wat hij zou gaan zeggen in een interview met Fox News.



'De weg wordt vrijgemaakt voor het vertrek van Kelly in de zeer nabije toekomst', aldus Jack Jacobs, commentator van NBC News, dat de pikante 'idioot'-uitlating van Kelly onthulde. Het was ook NBC dat vorig jaar meldde dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tijdens een vergadering in het Pentagon had uitgehaald naar de president. De minister noemde Trump, die overigens niet aanwezig was, een 'fucking mongool' nadat de president had voorgesteld Amerika's kernwapens te vertienvoudigen.



Niet alleen is dit onmogelijk volgens wapenbeheersingsverdragen met Rusland, ook zou dit duizenden miljarden dollars gaan kosten. Een halfjaar later is Tillerson, zoals iedereen had verwacht, de laan uitgestuurd. Weinigen geloofden zijn ontkenning dat hij de president zo grof had beledigd. Ook in de Kelly-zaak wordt weinig geloof gehecht aan de ontkenning van de stafchef. Hij zou de president niet één keer maar diverse malen hebben uitgemaakt voor 'idioot', zo bevestigen vier Witte Huis-functionarissen die de opmerking hadden gehoord tegenover NBC News.