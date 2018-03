Liberale media boycotten Russisch parlement om klachten over seksuele intimidatie

Het is het eerste #MeToo-schandaal dat veel publiciteit krijgt in de Russische media. Tot nog toe werd er in de Russische pers steeds een beetje lacherig gedaan over de #MeToo-beweging: een typisch voorbeeld van overdreven politieke correctheid, overgewaaid uit het Westen. Tamara Pletnjova, het hoofd van de commissie voor familiezaken van de Doema, constateerde: 'We leven niet in Amerika of Europa. Waarom zouden we alles wat zij doen overnemen?'.



Het schandaal breidde zich vrijdag uit. Een mannelijke journalist beschuldigde Vladimir Zjirinovski, de leider van de ultranationalistische LDPR, ervan dat die hem eens had betast tijdens een interview. Zjirinovski's zoon Igor Lebedev, die vicevoorzitter is van de Doema, noemde de beschuldiging 'laster' en dreigde de journalist 'op zijn smoel' te slaan als hij hem zou tegenkomen.