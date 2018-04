Lente brengt dooi in ijzige relatie Polen en Europese Commissie - na twee jaar is er begin van toenadering

Schoorvoetend begin van toenadering

Of de pudding gelukt is, moet blijken bij het proeven daarvan, maar er staat nog geen pudding op tafel, zei Timmermans

Nu, bijna vier maanden later, is er een schoorvoetend begin van toenadering. 'We streven naar een compromis', zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz. Hij benadrukte dat zijn regering de zaak zo spoedig mogelijk wil oplossen. Timmermans zei te hopen dat dit een kwestie is van weken, niet van maanden. Hoewel hij bij het begin van de gezamenlijke persconferentie voor het eerst in dit dossier even een glimlach liet zien, bleef hij voorzichtig. Het wachten is op concrete stappen, vooral in het Poolse parlement. Of de pudding gelukt is, moet blijken bij het proeven daarvan, maar er staat nog geen pudding op tafel, zei hij.



Czaputowicz herhaalde dat de Poolse regering het recht heeft de rechterlijke macht te hervormen. Maar, voegde hij eraan toe, we zullen bekijken hoe het past binnen de Europese regels. Daarbij moeten we accepteren dat we nooit voor de volle honderd procent kunnen doen wat we willen. Timmermans erkende het recht op hervormingen mits de rechterlijke onafhankelijkheid bewaard blijft.



De nieuwe Poolse compromisbereidheid komt niet als een verrassing. Vorige week zei Jaroslaw Kaczynski, de sterke man achter de PiS-regering, dat er een kans van '80 procent' is dat het geschil over de rechtstaat kan worden opgelost. 'Het is nodig de situatie weer te normaliseren', zei hij tegen een rechts Pools blad.