Lekkende tentjes, blubber en ziekten: zo leven vluchtelingen in de 'openluchtgevangenis' op dit Griekse eiland

Precies op zo'n ticket hoopt Mohammed Ali (21), in wiens medisch dossier staat dat hij in november zelfmoord wilde plegen. Ali woont in het kamp en slikt sinds drie weken Remeron, een van de zwaarste antidepressiva. Volgens zijn documenten lijdt hij aan een extreme posttraumatische stressstoornis, zelf houdt hij het op 'de zenuwen'.



'Als ik de zenuwen krijg, begin ik mezelf pijn te doen', zegt hij. 'Vrijdag kwamen ze voor het laatst. Het begint hier, in mijn handen. Al mijn vingertopjes trekken dan opeens naar de topjes van mijn duimen toe en beginnen heel hard te duwen. Uit zichzelf. Dan krijg ik een kramp die eerst naar mijn schouders gaat en daarna helemaal naar mijn benen trekt, waardoor ik op de grond val. Daarna gaat mijn adem zo hard tekeer dat ik flauwval.'



Ali kwam op 9 augustus aan op Samos. Zijn huis in Aleppo was aan stukken geschoten, zijn moeder overleden, zijn jonge broertje had beide benen verloren, zijn vader was in het ziekenhuis terechtgekomen en zijn beste vriend was in twee stukken op straat uiteengereten. Daarna vertrok hij, samen met zijn oudere broer, die over zijn hele lichaam littekens heeft nadat hij in brand was gevlogen bij een aanval waarbij zijn zwangere vrouw omkwam.

Ik krijg van alles hier de zenuwen. De ziekten die hier rondzwerven, de stank, alle ruzies en het geweld Mohammed Ali, Syriër met oorlogstrauma © Nicola Zolin