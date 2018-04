Leiders Noord- en Zuid-Korea willen 'permanente en solide vrede'

De twee verklaarden dat ze ook met de VS en mogelijk ook met China aan tafel willen om formeel een einde te maken aan de Koreaanse oorlog die in 1953 met een wapenstilstand is gestaakt. Een vredesverdrag is nooit getekend en de toenmalige frontlijn deelde het land in een stalinistisch noorden en westers zuiden.



De twee leiders hebben elkaar vrijdag op de grens voor het oog van de wereld uitgebreid de hand geschud. Het was de eerste ontmoeting tussen leiders van beide landen in elf jaar. In afwijking van het script zette Moon ook even kort voet op Noord-Koreaanse bodem.



Om 09.30 uur (lokale tijd) kwam Kim, geflankeerd door bodyguards, uit het Noord-Koreaanse grensgebouw gelopen. In zijn eentje daalde hij de laatste trappen af om als eerste Noord-Koreaanse leider sinds de Koreaanse oorlog de grens over te steken. Daar wachtte Moon hem met uitgestoken hand op. De handdruk duurde ruim 20 seconden.