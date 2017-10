Leger Irak en Koerden vechten om olierijke stad Kirkuk

Het Iraakse leger is in gevecht met Koerdische strijders om de olierijke stad Kirkuk. Ze zouden al een belangrijk vliegveld in handen hebben, en in gevecht zijn om de olievelden ten zuiden en westen van de stad. De confrontatie is een nachtmerrie voor de Verenigde Staten die al weken probeert om de boel te sussen. Zowel Bagdad als de Koerden zijn partners van de VS in de strijd tegen Islamitische Staat.