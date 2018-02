Leger Brazilië moet eind maken aan geweld in Rio de Janeiro

Populariteit opschroeven

Rio is in oorlog. Maar wat is het voor oorlog als slechts een partij mag schieten? Parlementariër Jair Bolsonaro, een extreem-rechtse presidentskandidaat, in lokale media

Achter Temers besluit gaan politieke motieven schuil. Met de maatregel voorkomt hij dat het parlement stemt over de pensioenhervorming, een van zijn stokpaardjes. Voor die hervorming is een grondwetswijziging nodig, en daarover mag niet gestemd worden tijdens een militaire interventie. Temer leurt al een jaar met zijn hervormingsplannen, maar het lukt hem niet een meerderheid achter zich te krijgen. En als het parlement niet stemt, voorkomt hij een nederlaag.



Bovendien zijn dit najaar presidentsverkiezingen, en Temer flirt met de mogelijkheid zich herkiesbaar te stellen. Om kans te maken moet hij zijn populariteit flink opschroeven aangezien slechts 3 procent van de bevolking tevreden is over de president. Door zich op de valreep als criminaliteitsbestrijder te profileren kan Temer zijn slechte imago oppoetsen.



Dat zou ook verklaren waarom hij het leger juist naar Rio stuurt. Want hoewel het moordcijfer in de deelstaat vorig jaar is opgelopen tot 40 per 100 duizend inwoners, staat Rio niet eens in de top tien van gewelddadigste steden van het land. Maar het is wel Braziliës belangrijkste toeristische bestemming, de stad fungeert als uithangbord van het land. Door het leger naar Rio te sturen is Temer verzekerd van media-aandacht in zowel binnen- en buitenland.