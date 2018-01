Leger Assad rukt op in 'deëscalatiezone', 100 duizend inwoners op de vlucht

Ziekenhuizen

De opmars van Assad in Idlib wordt in de kaart gespeeld door een hevige machtsstrijd binnen de plaatselijke rebellengroepen

Volgens de VN zijn de afgelopen dagen ook scholen en ziekenhuizen gebombardeerd. Een kraamkliniek annex kinderziekenhuis zou door drie luchtaanvallen zijn getroffen. Een ziekenhuis dat vanwege eerdere bombardementen al was verhuisd naar een grot, zou ook zijn getroffen. Zulke berichten controleren is onmogelijk. Westerse autoriteiten en hulpverleners kunnen Idlib niet bezoeken, want dan worden ze ontvoerd door terroristen. Hulporganisaties in Syrië hebben in het verleden ten onrechte aanvallen op ziekenhuizen gemeld.



Donderdag stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus met een zeldzame persverklaring dat er geen ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Frankrijk, dat de bombardementen eerder had veroordeeld, kreeg een veeg uit de pan van het Syrische staatspersbureau SANA. Parijs toonde 'grote onkunde' over het huidige offensief, waarmee het platteland van Idlib wordt 'bevrijd' van 'terrorisme'. SANA toonde opnames van een 'bevrijd' dorp, Groot-Karatin, dat door de inwoners verlaten leek.