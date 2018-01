Lees hier alles over de Russische hacks - en welke rol Nederland speelde in het ontdekken daarvan

Digitale agenten van de Nederlandse geheime dienst braken in bij Russische hackers. Ze zagen zo als eersten hoe die in verkiezingstijd doelen in de VS bestookten. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en Nieuwsuur. Dit is een verzameling van de stukken die we (eerder) schreven over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en welke rol Nederland speelt in het geheel.