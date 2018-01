Leegloop Ukip partijbestuur door relatie partijleider met 'racistische' vriendin

Nadat twaalf prominente partijleiders waren vertrokken, vroeg een van hen, Suzanne Evans, zich af of Bolton - een gewezen Liberaal-democraat - zich soms bij de eurosceptische partij heeft aangesloten om deze te ontwrichten.



In juni was de 54-jarige ex-legerofficier aangetreden als leider van een partij die na het Brexit-referendum op zoek is naar bestaansrecht. Het houden van leiderschapsverkiezingen is, afgezien van een enkele vechtpartij, vooralsnog het enige dat de Ukip gaande houdt. Bolton is de zesde leider in zestien maanden. Twee van de zes heetten Nigel Farage, de man die de partij groot gemaakt heeft en door zijn wispelturigheid de Frank Sinatra van de Britse politiek werd.