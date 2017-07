Leden Pakistaanse dorpsraad opgepakt voor opleggen 'wraakverkrachting' familieleden

'Een andere dorpsraad in Punjab en een ander meisje verkracht. We bevinden ons nog steeds in 2002,' schreef Mai op haar Twitter-pagina. Pakistan kent een eeuwenoude traditie van snelle rechtspraak opgelegd door lokale dorpsoudsten, bekend als jirgas of panchayats. In afgelegen dorpen waar reguliere rechtbanken en advocaten niet beschikbaar zijn, leeft deze traditie van gewoonterecht voort.



Geweld tegen vrouwen is een hardnekkig probleem in de provincie Punjab. In Multan werd deze week het eerste centrum inzake geweld tegen vrouwen geopend. Het centrum biedt diensten aan zoals psychologische counseling, medisch onderzoek, politietraining, en eerste hulp.