Le Pen draagt het Front National van haar vader ten grave. Maar of de nieuwe naam veel verandert, is de vraag

Reacties

Beneden in de lobby van het congrescentrum in Lille zijn de eerste reacties op de nieuwe naam welwillend, maar niet bijster enthousiast. 'Ach, die naam is ook weer niet zo nieuw. In 1986 is hij al een keer gebruikt door Jean-Marie Le Pen voor de parlementsverkiezingen. Ik geloof ook niet dat de naam zo belangrijk is, maar ik ben er niet tegen', zegt Christopher Malandry (43).



Volgens een schriftelijke raadpleging was maar 52 procent van de leden überhaupt voor een nieuwe naam. Marine Le Pen wil echter per se een nieuwe start maken. Bij de presidentsverkiezingen van 2017 haalde ze 11 miljoen stemmen, meer dan het Front ooit haalde. Toch kwam ze gehavend uit de strijd, omdat ze een televisiedebat met Emmanuel Macron verknalde. Ze liet zien dat ze presidentiële statuur mist en wordt sindsdien niet meer serieus genomen.



Toen ze in 2011 het partijleiderschap van haar vader Jean-Marie overnam, begon ze een consequente strategie van dédiabolisation, 'ontdemonisering'. Het Front National moest een fatsoenlijke partij worden, aantrekkelijk voor alle kiezers die tegen immigratie zijn, maar niets willen weten van antisemitisme en extreem-rechts.



Onder Marine Le Pen begon de partij aan een electorale opmars, maar volgens Le Monde heeft ze de winst die ze met haar strategie boekte weer verspeeld. In 2015 stemde 33 procent van de Fransen in met de ideeën van het FN, nu is dat nog maar 24 procent. In 2017 geloofde 24 procent dat Le Pen een goede president zou zijn, nu is dat nog maar 16 procent. Volgens een enquête van de Journal du Dimanche beschouwt 63 procent van de Fransen het FN/RN als een gevaar voor de democratie.