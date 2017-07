Landen moeten werknemers (tijdelijk) kunnen beschermen

Een van de eersten die inzagen dat de komst van al te veel Oost-Europeanen tot instabiliteit kon leiden was Gerhard Schröder, Duits bondskanselier van 1998 tot 2005. Toen de Europese Unie in 2004 werd uitgebreid met Oost-Europese landen, bepleitte hij met succes dat het vrije verkeer van personen pas in 2010 zou ingaan.



Veel economen vonden hem toen hopeloos conservatief. Neem een voorbeeld aan Groot-Brittannië, werd gezegd. Dat laat direct Oost-Europeanen toe en heeft er slechts profijt van. Inmiddels weten we dat de irritatie over de Oost-Europese immigratie in Groot-Brittannië zo hoog opliep dat de Britten in meerderheid kozen voor een Brexit.



Het is zaak dit in andere lidstaten te voorkomen. Vrij verkeer van personen is prima en zelfs verstandig, zolang landen voldoende tijd krijgen zich aan te passen en de ruimte krijgen hun werknemers - soms tijdelijk - te beschermen.