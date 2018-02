Labour-leider Corbyn lonkt naar macht met verrassingspleidooi voor zachte Brexit

Nu socialisme de Labour-partij overneemt, is Corbyns revolutie voltooid

Het continent kijkt meewarig en bewonderend naar zijn succes Nu de aanhangers van Jeremy Corbyn ook het partijbestuur in handen hebben, is de renovatie van het Britse Labour compleet. Wat betekent dat voor de sociaal-democraten op het Europese vasteland? (+)



'Lead or Go': hoe sterk staat May nog als ook het kabinet haar openlijk bekritiseert?

Terwijl de Britse premier Theresa May op bezoek is in China gaat thuis het zagen aan haar stoelpoten onverdroten verder. Leden van het kabinet kunnen ongestraft kritiek op hun baas uiten. (+)