Labour-kamerleden hekelen antisemitisme binnen partij

Haatmails

In stilte luisterden Britse volksvertegenwoordigers toen het joodse Kamerlid Ruth Smeeth enkele haatmails voorlas die ze had ontvangen. Het ging om teksten als 'Hang yourself you vile treacherous Zionist Tory filth, you're a cancer of humanity' en 'Ruth Smeeth is a Zionist, she has no shame and trades on the murder of Jews by Hitler, who the Zionists betrayed'. Haar collega Luciana Berger kreeg soortgelijke berichten met de hashtag #JC4PM, wat staat voor Jeremy Corbyn for Prime Minister. Beide vrouwen kregen applaus, wat in strijd is met de ongeschreven regels van het Lagerhuis.