Laatste pleidooi voor onafhankelijk Koerdistan: 'Dit land is gekaapt'

Waarom juist nu dit referendum?

'Als we het referendum niet houden, zullen wij, de Koerden, altijd een minderheid blijven. Sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 zijn er zoveel beloftes gebroken. We zouden een seculier Irak krijgen, een federaal Irak. In plaats daarvan hebben we nu een gecentraliseerde staat en een sektarisch verdeeld land. We hebben het geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Dus we kunnen in dit kapotte systeem blijven, of we bouwen onze eigen staat.'