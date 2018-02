Kroonprins van 's werelds grootste wapenimporteur Saoedi-Arabië stuurt onverwachts legertop weg

'Als een vriend'

De jonge Saoedische leider ontslaat zijn generaals op een opvallend moment, vlak voor het begin van zijn eerste wereldtournee. Volgende week woensdag doet Bin Salman Groot-Brittannië aan. Onlangs benadrukte de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson in Riyad dat 'er geen militaire oplossing voor Jemen is'. Maar zulke kritiek klinkt vooral zachtjes, zoals ze in Londen zeggen: 'Als een vriend.'



Zeker is dat de jonge kroonprins zijn strijdkrachten wil emanciperen. Zoals Bin Salman eerder uit het niets aankondigde dat Saoedische vrouwen vanaf juni hun rijbewijs mogen halen, mogen ze nu ook ineens dienen in het leger. De inschrijving is geopend. Saoedische vrouwen die onder de wapenen willen, moeten tussen de 25 en 35 jaar oud zijn en toestemming hebben van hun vader of echtgenoot.



Volgens plaatselijke media hebben inmiddels 107 duizend vrouwen zich aangemeld om voor het vaderland te vechten. Voor de eerste lichting militairen in abaya (lange jurk) zijn slechts honderd plaatsen beschikbaar.