Kritiek Trump wegens Afghanistan op buurlanden Pakistan en China valt niet in goede aarde

De Pakistaanse en Chinese reacties lijken mede ingegeven door Trumps lovende woorden over beider grote rivaal India. Trump noemde India de grootste democratie ter wereld en een cruciale economische en veiligheidspartner van de VS. Hij riep ook India op een grotere bijdrage te leveren aan de strijd in Afghanistan, een oproep die in India met instemming werd begroet.



India is Pakistans aartsvijand (en de regionale tegenpool van China). De grootste angst van Pakistan is altijd geweest dat India en Afghanistan samenspannen en Pakistan militair in de tang nemen. Dit is volgens analisten ook de reden dat Pakistan de Afghaanse Taliban jarenlang hebben gesteund.



De harde Amerikaanse aanpak van Pakistan lijkt volgens veel waarnemers tot mislukken gedoemd. De VS hebben het land nodig om de strijd in Afghanistan te kunnen voeren, want voor de aanvoer van militairen en materiaal zijn de wegen en het luchtruim van Pakistan onmisbaar. Ook is Pakistan nodig om druk te zetten op de Taliban.