Kritiek op Trump doet Bannon bij Breitbart de das om: 'We hebben hem verbannen'

'Bannon is naar Elba verbannen', zei een Breitbart-bron tegen Bannon-biograaf Joshua Green. Net als Napoleon is de zelfbenoemde revolutionair Bannon het slachtoffer geworden van zijn eigen overmoed (al was Elba voor Napoleon nog geen eindstation).



Bannon was sinds 2012 voorzitter van de rechts-provocerende nieuwssite Breitbart, die onder zijn leiding steeds invloedrijker werd. Met zijn vertrek verdwijnt hij ook van het digitale radiokanaal Patriot XM, waar hij een ochtendpraatprogramma van Breitbart presenteerde.



Trump was dit weekend ziedend op Bannon, na diens uitlatingen (hij had Donald jr. van hoogverraad beschuldigd). De president twitterde dat Bannon zijn verstand had verloren en gaf een bijnaam aan zijn ongeschoren ex-strateeg: Sloppy Steve.