Krakend zorgstelsel van de Britten bewierrookt tijdens 75ste verjaardag

De ceremonie ter viering van de 75ste verjaardag van de NHS, in de Westminster Abbey in Londen op 5 juli. Beeld Reuters

Met een mis in Westminster Abbey is woensdag de 75ste verjaardag van de NHS, het Britse zorgstelsel, gevierd. Het Kruis van St. George, een hoge koninklijke oorkonde die de NHS heeft ontvangen, werd daarbij naar het altaar gedragen door May Parsons, de verpleegster die ’s werelds eerste coronaprik had gezet. De minister van Volksgezondheid droeg een gebed voor, geen overbodige luxe gezien de problemen binnen de Britse zorg.

Voor de tweede keer binnen twee maanden las Rishi Sunak uit de Bijbel voor in de koninklijke kerk. Waar hij dat begin mei deed bij de kroning van koning Charles, deed de premier dat nu voor het zorgstelsel dat welhaast de status van een heilige koe heeft. ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend,’ citeerde Sunak uit het Mattheüs-evangelie, ‘kom en neem deel aan het Koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.’

Nieuw Jeruzalem

Daarmee refereerde hij aan de oprichting in 1948 van de National Health Service. Die oprichting maakte deel uit van de plannen van de toenmalige Labour-regering van Clement Attlee om de Britten meer bestaanszekerheid te bieden. ‘Een nieuw Jeruzalem bouwen,’ luidde het motto van de linkse regering, een verwijzing naar de utopische hymne Jeruzalem van William Blake. De artsenbond was aanvankelijk huiverig voor deze nationalisering.

De NHS groeide met meer dan een miljoen werknemers uit tot een van de grootste instellingen ter wereld. Het principe van gratis zorg geniet nog steeds populariteit binnen de Britse samenleving, maar de NHS is nu ook zelf toe aan zorg. Er is een overschot aan managers, maar een tekort aan artsen en verpleegkundigen. Dat probleem lijkt te zijn verergerd door Brexit. Regelmatig komen ziekenhuizen in opspraak wegens wantoestanden.

Wachtlijst

Eerder dit jaar hebben NHS-artsen voor het eerst het werk neergelegd, om op die manier te pleiten voor meer salaris en betere werkomstandigheden. Ondertussen is de wachtlijst in de zorg gegroeid tot 7,4 miljoen Britten. De lockdowns, een periode waarin de NHS zich gedwongen zag zich vrijwel exclusief op corona te richten, hebben deze situatie verergerd. Sinds 2019 is het percentage Britten dat een particuliere zorgverzekering heeft afgesloten verdubbeld tot 22 procent.

Tegelijk was de NHS tijdens de pandemie geliefder dan ooit, wat bleek uit de vele NHS-regenboogtekeningen voor de ramen van huizen. De 99-jarige oud-officier Tom Moore verzamelde geld voor de NHS in door met zijn rollator rondjes om zijn huis te lopen. De naar Sir Tom vernoemde stichting die geld inzamelt voor onder meer de zorg, is in opspraak geraakt omdat zijn dochter een sauna heeft aangelegd, mogelijk met gedoneerd geld.

Digitale zorgverlening

Bij de 75ste verjaardag pleitte Tony Blair op de Times-radio voor meer digitale zorgverlening, waarbij patiënten vanuit huis via bijvoorbeeld zoom kunnen worden verzorgd. Tevens adviseerde de oud-premier de NHS meer gebruik te gaan maken van particuliere zorgverleners, een vloek in linkse kringen. Staatssecretaris van Volksgezondheid Maria Caulfield beloofde dat de NHS over 25 jaar in kerngezonde toestand honderd jaar gaat worden.