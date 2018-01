KKK-lid Edgar Ray Killen, veroordeeld voor Mississippi-moord in '64, overleden

Uiteindelijk duurde het tot 2005 voordat Killen, die na de rechtszaak zijn parttime predikantschap hervatte, opnieuw terecht moest staan voor de moord op de drie activisten. Het heropenen van de zaak maakte deel uit van een campagne van de autoriteiten van Mississippi het racistische verleden onder ogen te zien. De rechter legde Killen uiteindelijk zestig jaar celstraf op, voor ieder slachtoffer twintig jaar, hoewel hij zelf niet bij de moordpartij aanwezig was. De rechter achtte wel bewezen dat Killen als 'kleagle', voorman van de plaatselijke Klanleden, zijn kameraden had opgetrommeld om de drie activisten op te wachten. Ook had hij instructies gegeven om de zaak te verdoezelen.



Spijt heeft Killen nooit gehad van zijn aandeel in de geruchtmakende moordzaak. 'Die jongens waren communisten die waren getraind op een communistische school', zei hij volgens The New York Times nog in 1999. Na de moord op Martin Luther King in 1968 zei Killen tegen de politie dat hij diens moordenaar graag zou hebben ontmoet 'om hem de hand te schudden'. Ook in de gevangenis in Parchman, Mississippi waar hij zijn laatste jaren sleet, hield hij vast aan zijn racistische denkbeelden.



Killens slachtoffers werden vier jaar geleden door president Barack Obama postuum geëerd met de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die aan een Amerikaanse burger kan worden toegekend.