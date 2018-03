Kinderen van de straat houden was zijn doel, muziek vormde het middel: José Antonio Abreu overleden

Tocar y luchar, spelen en strijden, luidde zijn motto. Wat in 1975 begon met elf muzikanten in een kelder in Caracas, bouwde hij uit tot een omvangrijk project van sociale cohesie dat elders in de wereld navolging vond. Kinderen van straat houden was zijn doel. Muziek vormde het middel. Na schooltijd stromen kinderen rechtstreeks door naar de núcleo, zoals El Sistema zijn muziekscholen noemt. Ze krijgen er gratis les en een instrument in bruikleen.



'Muziek kan het leven van een kind redden', placht Abreu te zeggen met zijn hypnotiserende baritonstem. Zo snel mogelijk moesten ze samenspelen of -zingen in een orkest of koor. Abreu zag er een model in voor succesvolle maatschappelijke samenwerking: gericht op harmonie, de schouders eronder. Esthetiek en ethiek vormden in zijn visie een 'machtige eenheid'.