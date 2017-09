Kim Jong-un ziet uitspraken 'gestoorde' Trump als oorlogsverklaring

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho noemde vrijdag als mogelijke tegenmaatregel een 'nooit eerder geziene proef' met een waterstofbom. Plaats van handeling zou volgens Ri de Grote Oceaan kunnen zijn.



Trump sprak de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze week toe en dreigde Noord-Korea te vernietigen. Ook noemde hij Kim Jong-un een 'raketman' met een zelfmoordmissie. VN-ambassadeur van de VS Nikki Haley zei later dat Trump niet uit is op oorlog met Noord-Korea.



Volgens Kim hebben de uitspraken van Trump hem ervan overtuigd dat hij de juiste koers vaart. Hij noemde de speech van de Amerikaanse president 'de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis. De Verenigde Staten zullen een grote rekening betalen voor de speech van zijn geestelijk gestoorde president', aldus Kim tegen het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.



Verder noemde hij de Amerikaanse leider 'ongeschikt voor het presidentiële ambt, een schurk en een gangster die graag met vuur speelt, zeker geen politicus.' Gisteren vergeleek Noord-Korea's minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho Trump al met een 'blaffende hond', Kim Jong-Un deed er vandaag nog een schepje bovenop: 'Een bange hond blaft harder dan Trump.'



Minister Ri van Buitenlandse Zaken, zei in New York dat het land als tegenmaatregel mogelijk 'een nooit eerder geziene' proef met een waterstofbom gaat uitvoeren. Plaats van handeling zou volgens Ri de Grote Oceaan kunnen zijn.



Noord-Korea voerde op 3 september zijn zesde en grootste nucleaire test uit. Sinds Kim Jong-un aan de macht kwam in 2011, heeft het land al tientallen raketten afgevuurd. Twee van de meest recente raketten vlogen over Japans grondgebied.