Kim Jong-un wandelt straks zelf de grens met Zuid-Korea over

Diplomatiek dessert

Ondertussen heeft een Zuid-Koreaans dessert al tot spanningen tussen Seoel en Japan geleid. Japan eist dat Zuid-Korea een toetje van mangomousse van het menu schrapt. Bovenop de mousse ligt een eetbaar kaartje van het Koreaanse schiereiland. Op dat kaartje staan ook eilanden waarover Japan en Zuid-Korea met elkaar in de clinch liggen. Deze eilanden liggen in de zee tussen de twee landen. In Zuid-Korea heet de zee de Oostzee, en de eilanden Dokdo. In Japan heeft men het over de Japanse Zee, en heten de eilanden Takeshima.



De problematische mousse - 'Lente van het volk' genaamd - is te zien op een foto die werd vrijgegeven door Zuid-Korea. 'Het is ontzettend spijtig', aldus een woordvoerder van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 'We hebben verzocht om het dessert niet te serveren.'



Tijdens de paralympische Winterspelen in Zweden in maart zwaaiden Zuid-Koreaanse fans ook al met een vlag waarop een soortgelijk ontwerp te zien was. Japan klaagde hier toen ook over tegen Zuid-Korea. De vlag was te zien tijdens een vriendschappelijke ijshockeywedstrijd van het Japanse team en een gecombineerd team van Noord- en Zuid-Koreaanse spelers.



Verder staat op het menu voor de top in Panmunjom onder meer een 'herinterpretatie' van het Zwitserse aardappelgerecht rösti. Kim Jong-un zat als kind op een kostschool in Zwitserland.