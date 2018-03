Kim Jong-un vergadert met Zuid-Koreaanse delegatie over 'militaire spanningen'

Bezoek aan de VS

De dictator organiseerde ook een diner voor de speciale gezanten, zei een woordvoerder van het Blauwe Huis, het kantoor van de Zuid-Koreaanse president. De tienkoppige delegatie arriveerde maandag per vliegtuig in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.



Meteen na het tweedaagse bezoek aan Noord-Korea zal de delegatie naar de Verenigde Staten afreizen. In Washington doen ze verslag van de ontmoeting in Pyongyang. Zuid-Korea hoopt dat het bezoek bijdraagt aan gesprekken tussen Noord-Korea en de VS. Washington staat sceptisch tegenover toenadering, het land vreest dat Noord-Korea vooral uit is op het terugtrekken van de zware sancties die zijn opgelegd, terwijl het nucleaire wapenarsenaal van Kim intact blijft.



Een Noord-Koreaanse delegatie bracht vorige maand al een bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het communistische noorden en het pro-westerse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden en de spanning loopt vaak op.