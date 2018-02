Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaanse president uit in Pyongyang om relatie 'zo snel mogelijk' te verbeteren

De uitnodiging werd zaterdag persoonlijk door Kim's zus, Kim Yo-jong, overgebracht tijdens een officiële ontmoeting tussen Noord- en Zuid-Koreaanse delegaties in het presidentsgebouw in Seoul.



Het was niet meteen duidelijk of Moon de uitnodiging zal accepteren. 'Laten we de condities scheppen om het te laten gebeuren', zei hij tegen Kim Yo-jong.



Een van die voorwaarden is dat Noord-Korea gaat praten met de Verenigde Staten, zo leek Moon te impliceren. 'Dat is een absolute voorwaarde voor de verbetering van de relatie tussen de beide Korea's.'



De VS zijn bang dat Noord-Korea een wig probeert te drijven tussen Washington en Seoul. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence sprak zaterdag op Twitter van 'een Noord-Koreaanse propagandacircus'. 'De wereld mag NIET blind zijn voor de verdrukking en de bedreigingen van het Kim-regime.'



Als de top in Pyongyang doorgaat, zou het de derde ontmoeting zijn tussen een Zuid-Koreaanse president en de leider van Noord-Korea. De twee eerdere ontmoetingen, in 2000 en 2007, vonden ook plaats in Pyongyang.