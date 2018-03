Kim Jong-un bespreekt denuclearisatie met Chinese president Xi

Het was het eerste bezoek in het buitenland van Kim sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Hij reisde net als zijn vader Kim Jong-il naar China in een speciale gepantserde trein en is inmiddels teruggekeerd naar Noord-Korea.



De twee leiders hadden volgens het Chinese persbureau een ontmoeting in de Grote Hal van het Volk in Peking. Tijdens de gesprekken heeft Xi voorstellen gedaan voor het verbeteren van de relatie met Noord-Korea. Kim heeft de Chinese president laten weten dat hij bereid is tot denuclearisatie op het Koreaans schiereiland en een ontmoeting met de VS.



'Het probleem van de denuclearistie van het Koreaanse schiereiland kan opgelost worden als Zuid-Korea en de Verenigde Staten met welwillendheid op onze inspanningen reageren en een stemming van vrede en stabiliteit creëren', zei Kim. Beide landen moeten tegelijkertijd 'progressieve maatregelen' nemen om vrede te bewerkstelligen, vindt de Noord-Koreaanse leider.