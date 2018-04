Kernreactor Doel stilgelegd na lek in koelsysteem

De eigenaar van de centrale in het Antwerpse havengebied bevestigde zaterdag berichtgeving van een regionale tv-zender over de lekkage. Er is geen sprake van een radioactief lek, zo beklemtoonde het energiebedrijf Engie Electrabel. Het mankement deed zich voor in een van de koelsystemen die een 'meltdown' door oververhitting moeten voorkomen.



'Het absolute rampscenario voor elke kerncentrale is dat de reactor oververhit raakt', aldus woordvoerster Nele Scheerlinck. 'Om dat te vermijden voeren we via verscheidene leidingen water aan naar het centrale deel, waar de vier meter lange splijtstofstaven liggen. Het water koelt die af, wordt dan zelf opgewarmd tot 350 graden, en stroomt de reactor weer uit'.



Met de herstelwerkzaamheden zijn waarschijnlijk enkele maanden gemoeid. Het was volgens de bedrijfsleiding toch al de bedoeling dat de reactor vanaf mei zouden worden stilgelegd in verband met onderhoud, om de levensduur ervan te verlengen. Doel 1 is de oudste en kleinste van vier reactoren. Brussel heeft besloten dat de reactor, die in 1975 in gebruik werd genomen, in 2025 wordt gesloten.



Milieuorganisatie Greenpeace heeft eind vorig jaar de centrale in Doel als 'kwetsbaar' omschreven. Een neerstortend vliegtuig of een terroristische aanval zou, eerder dan problemen bij de reactoren zoals die deze week en al vaker vastgesteld zijn, desastreuze gevolgen kunnen hebben. De koelbekkens voor de tijdelijke opslag van splijtstofstaven bevinden zich namelijk buiten de reactorbunkers.



België is sterker dan Nederland afhankelijk van kernenergie, al gaat marktleider Engie Electrabel er prat op een breed palet aan energiebronnen te leveren, waaronder windenergie en aardgas.