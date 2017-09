Kern van Trumps speech: als elk land vooral aan zichzelf denkt, komt het vanzelf goed

Trump was niet zo isolationistisch als hij eerder is geweest. Hij had het over de 'prachtige visie' van de VN, en over de noodzaak van samenwerking De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en VN-gezant Nikki Haley. © EPA

Zo werd duidelijk de hand zichtbaar van Stephen Miller, na het vertrek van Stephen Bannon en Sebastian Gurka de laatste harde nationalist in het Witte Huis. Toch was Trump niet zo isolationistisch als hij eerder is geweest. Hij had het over de 'prachtige visie' van de Verenigde Naties, en over de noodzaak van samenwerking. Hij sprak over Amerika's 'toewijding' aan de vrijheid, ook die van andere landen, en wees op de soldaten die zijn gesneuveld 'op de stranden van Europa, in de woestijnen van het Midden-Oosten en in de oerwouden van Azië'. Hij noemde de VN-vredesmissie in Afrika 'van onschatbare waarde' en zei dat Amerika humanitaire hulp zou blijven bieden en zou blijven investeren in steunprogramma's, van malariabestrijding tot het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap.



Dat zouden toevoegingen kunnen zijn geweest van andere adviseurs, zoals VN-gezant Nikki Haley. Zij zat echter nog steeds wat ongemakkelijk achter bij de Amerikaanse delegatie in de zaal, tussen de rest van de wereld. Een andere tegenstelling was dat er wel degelijk grenzen blijken te zitten aan de veelgeprezen soevereiniteit.



Noord-Korea, Iran en Venezuela kregen ervan langs, met het argument dat hun leiders niet goed voor hun eigen volk zorgden. Amerika bemoeit zich met niemand, tenzij het dat wel doet.