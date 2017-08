Kenyatta opnieuw verkozen tot president van Kenia, oppositie spreekt van vervalsing

Vertraging

De commissie ging op die eis niet in. Ze houdt vol dat haar officiële verkiezingsuitslag betrouwbaar is. Kenyatta werd vrijdagavond als winnaar aangewezen te midden van partijgenoten en buitenlandse diplomaten, in het congrescentrum in Nairobi waar de kiescommissie in de afgelopen dagen de stembusresultaten vanuit heel Kenia digitaal verzamelde en bij elkaar optelde.



De formele bekendmaking van de uitslag liep uren vertraging op, volgens de kiescommissie omdat nog de laatste resultaten moesten worden geverifieerd. Kenianen konden zich al wel voorbereiden op Kenyatta's zege: in de voorbije dagen ging Kenyatta al op kop in de voorlopige resultaten, die in Kenia waren te volgen op tal van tv-kanalen.



In Nairobi en in andere steden in het land blijven sinds de verkiezingsdag veel winkels en marktkramen onbemand, uit bezorgdheid over eventuele onlusten. In Nairobi zijn de gebruikelijke files afwezig. Binnenlandse vluchten vervoeren maar weinig passagiers.