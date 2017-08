Kenyatta lijkt verkiezingen Kenia te winnen; oppositiekandidaat spreekt van 'digitale fraude'

Gespannen sfeer

In de stad Kisumu, bastion van Odinga-aanhagers, is vooralsnog geen sprake van grote ongeregeldheden. De sfeer was wel lichtelijk gespannen.



Door de aantijgingen over stembusfraude gaat in Kenia opnieuw de aandacht uit naar het digitale systeem dat centraal staat bij het verwerken van stembusresultaten. Tijdens de verkiezingen van 2013 ging het systeem plat. Uhuru Kenyatta werd na handmatig verder tellen van de stemmen uitgeroepen tot winnaar. Raila Odinga sprak toen ook van fraude.



De stembusgang in Kenia op dinsdag verliep in praktisch opzicht zonder al te veel problemen, volgens de lokale media. Het gaat in Kenia dan ook niet zozeer om 'het daadwerkelijke stemmen, maar om het verzenden, tellen en bekendmaken van de resultaten', schrijft de krant Daily Nation in het commentaar. De krant The Standard stelt dat de 'zucht van verlichting' over het vreedzame verloop van de stembusgang niet de aandacht moet afleiden van 'het volgende, problematische stadium - het tellen en verwerken van de uitslagen'.