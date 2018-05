Kenianen wereldwijd aan kop met betalingen via mobiel

In Europa wil het maar niet van de grond komen, maar Kenia gaat wereldwijd aan kop met geldzendingen van mobieltje naar mobieltje - mobile money. Het belangrijkste bedrijf achter deze dienst is de lokale telecomgigant Safaricom. De ruim 23 miljoen Keniaanse abonnees - de helft van de bevolking - gebruiken Safaricoms systeem voor mobiele geldzendingen.



Dit systeem, M-Pesa ('pesa' betekent 'geld'), is in Kenia ultradominant. Miljoenen Kenianen sturen met hun telefoons geld naar elkaar of betalen op afstand de waterrekening of het schoolgeld voor de kinderen.



Het elf jaar geleden opgerichte M-Pesa is groot: in de laatste drie maanden van 2017 verrichtten de gebruikers een half miljard transacties, waarmee zij in totaal meer dan 11 miljard euro aan tegoeden verstuurden. De tegoeden worden op telefoons gestort en van telefoons afgehaald bij de meer dan 150 duizend cash-agenten van M-Pesa.