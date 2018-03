Keniaanse rechter verbiedt gedwongen medisch onderzoek bij mannen om te zien of ze seks met een man hebben gehad

Oproep Obama

President Obama nam het tijdens een bezoek in 2015 op voor homoseksuelen in Kenia en andere Afrikaanse landen. In Nairobi zei hij dat het discrimineren van homo's hetzelfde is als racisme. 'Als Afro-Amerikaan in de Verenigde Staten ben ik me er pijnlijk van bewust wat er gebeurt als mensen anders worden behandeld.'



Het was voor het eerst dat een belangrijke buitenlandse leider de Afrikanen direct aansprak op hun intolerantie jegens homo's. 'Wanneer een regering de gewoonte heeft mensen anders te behandelen, dan kunnen dat soort gewoontes worden overgenomen', aldus Obama. 'Dat is het moment waarop vrijheid wordt aangetast en er slechte dingen gebeuren.'



De Keniaanse president Kenyatta sprak Obama echter publiekelijke tegen. 'Er zijn dingen waarvan we moeten erkennen dat we er niet hetzelfde over denken', aldus Kenyatta. Volgens hem waren homorechten geen prioriteit voor de meeste Kenianen. Zijn reactie werd met applaus beloond door de aanwezigen.