Kaya Bouma reisde met leerlingen naar Auschwitz: zo kwam haar verhaal over racisme en respect tot stand

Ga je anders om met een verhaal over jongeren dan wanneer het om volwassenen gaat?

'Absoluut. Ten eerste heb ik geen achternamen van de leerlingen genoemd. Het zijn pubers van veertien, vijftien jaar, dan roep je nog weleens iets ongenuanceerds waar je later anders over gaat denken. Het zou vervelend zijn als ze daar later nog last van hebben bij een sollicitatiegesprek. Eén meisje wilde ook niet met haar voornaam in de krant. Ze was tijdens de reis uit de kast gekomen, maar vond het toch te spannend als dat in een landelijke krant terug te lezen was onder haar eigen naam.



'De school heeft van tevoren de ouders gevraagd of ze bezwaar hadden tegen het feit dat hun kind mogelijk in de krant zou komen. Ik heb de leerlingen zelf natuurlijk ook verteld wie ik ben, wat ik kwam doen en wat ze konden verwachten. Alle leerlingen die een belangrijke rol spelen in het verhaal hebben die passages van tevoren gelezen. In het geval van Denny, de hoofdpersoon in het stuk, heeft ook zijn vader nog meegelezen.'