Kandidaat Nederlandse mensenrechtenprijs beschuldigt tegenstanders van lastercampagne

Enkele rechtse groeperingen in Israël hebben Gisha op internet zwartgemaakt en deelnemers aan de stemming opgeroepen om op een van de andere kandidaten te stellen, aldus woordvoerder Shai Grunberg. 'Er zijn allerlei leugens over ons verspreid. We zouden haatdragend zijn tegenover Israëlische militairen, een internationale boycot tegen Israël steunen enzovoorts.'



In hoeverre de campagne effect heeft gehad, is niet meetbaar. De afgelopen week daalde Gisha in de stemming van plaats vier naar plaats zes, zo viel te zien op een speciale website van het ministerie, www.mensenrechtentulp.nl. Alleen de eerste drie kandidaten komen in aanmerking voor de prijs, waaraan een geldbedrag van 100 duizend euro is verbonden. Vanmiddag zal Buitenlandse Zaken de rangschikking van de genomineerden bekend maken. Later dit jaar zal een keuze uit de topdrie gemaakt worden door minister Bert Koenders of, waarschijnlijker, zijn opvolger.



Buitenlandse Zaken zegt er alles aan gedaan te hebben om manipulatie van de stemming te voorkomen. Zo wordt maximaal één stem per e-mailadres meegeteld. Dat er een publieke discussie ontstaat rondom deze of gene kandidaat vindt het ministerie in principe een goede zaak: 'Uiteindelijk kan zo'n debat over mensenrechten bijdragen aan zichtbaarheid van mensenrechtenverdedigers (individuen en organisaties) en verbetering van de mensenrechtensituatie'.