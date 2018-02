Kamer wil opheldering van Zijlstra over verzonnen ontmoeting Poetin. Rutte: 'Hij is nog geloofwaardig'

Het ligt in de lijn der verwachting dat het debat morgen plaatsvindt, nog voordat minister Zijlstra dinsdagavond naar Moskou vertrekt. Het is nog onduidelijk of zijn reis doorgaat nu er veel ophef is ontstaan over zijn verzonnen anekdote over Poetin.



De ontboezeming ligt zeer gevoelig omdat kabinet-Rutte III het Russische regime openlijk beschuldigt van het verspreiden van desinformatie over onder meer de vliegramp MH17. Nu blijkt de eigen minister van Buitenlandse Zaken jarenlang een valse anekdote over Poetin te hebben verteld.



Premier Mark Rutte, die langer wist dat Zijlstra had gelogen over zijn bezoek aan Poetins datsja, vindt dat zijn partijgenoot nog geloofwaardig is. Wel noemt hij het 'onverstandig' dat de minister van Buitenlandse zaken net deed alsof hij zelf in 2006 bij de Russische president was, terwijl hij het verhaal over Poetins ambities voor 'een groot Rusland' van iemand anders had gehoord. 'Het was een onverstandige aanpak, om het op die manier te doen, maar het was relevante informatie die hem ter ore was gekomen.'