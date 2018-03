Justitie stelt Franse oud-president Sarkozy in staat van beschuldiging: hij kreeg geld van Kadhafi

In 2012 publiceerde de journalistieke website Mediapart een Libisch document waaruit zou blijken dat Sarkozy 50 miljoen euro was beloofd voor zijn campagne.



In 2016 verklaarde de Frans-Libanese zakenman Ziad Takiedinne dat hij als intermediair was opgetreden en rond de jaarwisseling van 2007 5 miljoen euro aan contant geld had afgeleverd bij Sarkozy, destijds minister van Binnenlandse Zaken, en zijn trouwe medewerker Claude Guéant, later benoemd tot secretaris-generaal van het Elysée. Ook verschillende vroegere Libische hoogwaardigheidsbekleders hebben verklaard dat Kadhafi de campagne van Sarkozy financierde.



Volgens Le Monde heeft justitie de afgelopen periode meer belastende verklaringen van vroegere medewerkers van Kadhafi verzameld. Ook kon zij sinds kort beschikken over documenten die werden gevonden bij een huiszoeking in de Zwitserse woning van de Frans-Algerijnse zakenman Alexandre Djouhri, een bekende van Sarkozy die vaak als bemiddelaar in Noord-Afrika en de Arabische wereld optrad.



Nicolas Sarkozy is nu in drie zaken in staat van beschuldiging gesteld. Naast de Libische affaire loopt een gerechtelijk onderzoek naar de campagne van 2012, waarin Sarkozy veel meer geld heeft uitgegeven dan wettelijk was toegestaan. Tenslotte is er de zaak rond de rechter Gilbert Azibert. Sarkozy zou hem een mooi baantje in Monaco hebben beloofd, in ruil voor informatie over de verschillende rechtszaken waarin hij verwikkeld is.