Justitie Berlijn staakt onderzoek naar Rammstein-zanger Lindemann

Rammstein-zanger Till Lindemann bij een optreden in 2022. Beeld Malte Krudewig / Getty

De Berlijnse justitie staakt ook het onderzoek naar het vermeend gebruik van verdovende middelen door de frontman van Rammstein. Dat betekent dat alle beschuldigingen nu van tafel zijn. ‘Het politieonderzoek heeft geen bevestiging gevonden voor de door getuigen gegeven informatie in de pers’, aldus justitie. ‘Tot op heden heeft zich geen vermeend slachtoffer bij de autoriteiten gemeld.’

In juni meldden zich in Duitse media meerdere vrouwen die zeiden na een Rammsteinconcert op een backstage-feest met Lindemann terechtgekomen te zijn. De zanger zou er vanuit zijn gegaan dat zij seks met hem wilden hebben en daartoe, onder meer met gebruik van grote hoeveelheden alcohol, aanstalten hebben gemaakt. Enkele slachtoffers vermoedden te zijn gedrogeerd, één van hen zou verwondingen hebben overgehouden aan de confrontatie.

Over de auteur

Remco Andersen is correspondent Duitsland voor de Volkskrant. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

Vrouwelijke ronselaar

Lindemann had volgens zijn beschuldigers een vrouwelijke ronselaar in dienst. Zij zou de voorste rijen bij concerten hebben afgezocht op mooie jonge vrouwen. Die kregen vervolgens een ontmoeting met Lindemann aangeboden, backstage. Ook het onderzoek naar haar handelen is gestaakt wegens gebrek aan bewijs.

Rammstein is al tientallen jaren een van de meest succesvolle culturele exportproducten van Duitsland. Nadat de eerste vrouwen zich op sociale media hadden gemeld en Duitse nieuwsmedia uitvoerig over de zaak gingen berichten, begon de Berlijnse politie een strafrechtelijk onderzoek. Als de zanger schuldig was bevonden, had hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen.

Vorige maand meldde zich bij weekblad Der Spiegel ook een vrouw die naar eigen zeggen een seksuele relatie met Lindemann onderhield toen zij 15 was en hij 47. De vrouw, nu eind 20, kwam met hem in contact via een goede vriendin, tevens de dochter van een ander bandlid van Rammstein. Der Spiegel verifieerde het verhaal bij onder anderen de vader van het meisje.

Seks met een minderjarige is in Duitsland echter niet strafbaar, zolang de minderjarige 14 jaar of ouder is. Pas als er sprake is van misbruik van een machtspositie door de betrokken volwassene kan justitie vervolging instellen. De vrouw is anoniem gebleven en heeft zich volgens de politie niet bij hen gemeld.

Alle aanklachten van tafel

De zaak begon met een eerste melding op sociale media van een Ierse Rammstein-fan. Zij zei na een concert in Litouwen bedwelmd te zijn, en daarbij een kneuzing aan haar zij te hebben opgelopen. Zij plaatste haar verhaal met foto’s online. De Berlijnse politie zegt dat ze het Litouwse dossier in handen heeft, maar geen vervolging instelt wegens gebrek aan bewijs. Justitie in Litouwen kwam eerder tot hetzelfde besluit.

Na beoordeling van alle bewijsmateriaal zegt de politie geen aanwijzingen te hebben ‘dat de beschuldigde seksuele handelingen met vrouwen tegen hun wil heeft verricht, deze wilsbeïnvloedende middelen of –onderdrukkende middelen heeft verstrekt, of tegenover een minderjarige seksuele partner een machtsverhouding heeft gebruikt om deze tot geslachtsverkeer te dwingen’.

In juli verbood een Hamburgse rechtbank in eerste aanleg Der Spiegel om nog langer te schrijven dat Lindemann ‘met gebruik van k.o.-druppels, drugs of alcohol vrouwen bedwelmd heeft of heeft laten bedwelmen, om hem in staat te stellen seksuele handelingen met de vrouwen te verrichten’. De rechtbank achtte de beschuldigingen van deze vrouwen niet voldoende om deze als feiten te presenteren.

Volgens de advocaten van Lindemann laat het stopzetten van het onderzoek zien dat ‘de beschuldigingen eenvoudigweg niet waar waren’.