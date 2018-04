Journalist in Nicaragua tijdens live-uitzending op Facebook neergeschoten

Volgens mensenrechtenorganisaties is Gahona één van de 25 mensen die de afgelopen dagen zijn omgekomen bij de demonstraties, en zijn 67 anderen gewond geraakt. Ze zouden zijn geraakt door rubberen of zelfs echte kogels, of in elkaar zijn geslagen door pro-regeringsgroepen. Nog eens 43 anderen zouden zijn 'verdwenen'. De autoriteiten zeggen dat er 11 mensen om het leven zijn gekomen.



Er zouden scherpschutters in het nationale stadion in de hoofdstad Managua hebben gezeten om demonstranten neer te schieten die zich verscholen in de kathedraal. Zij hadden eerder één van de felgekleurde metalen Levensbomen naar beneden hebben gehaald die zijn opgericht door vice-president Rosario Murillo, de vrouw van president Daniel Ortega.