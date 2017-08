Jorge Zorreguieta overleden; was de vader van koningin Máxima een schurk of vakman?

De eerste aanklacht tegen Jorge Zorreguieta werd in 2001 in Nederland namens slachtoffers van de junta ingediend door oud-diplomaat Maarten Mourik. Het Nederlandse Openbaar Ministerie achtte zich in dat jaar niet bevoegd Zorreguieta te vervolgen. Was die aanklacht voor de trotse Argentijnse oud-minister al vernederend, dat premier Kok op grond van het Baud-rapport concludeerde dat zijn aanwezigheid bij het huwelijk van Willem Alexander en Máxima hoogst ongewenst was, moet een regelrechte krenking zijn geweest.



In de jaren na het huwelijk werd het rustiger rondom zijn persoon. Zorreguieta leek zich ermee te hebben verzoend dat sommige mensen in Nederland nu eenmaal kwaad over hem spraken. Nederland leek zich te hebben verzoend met feit dat deze man nu eenmaal de vader was van Máxima. Dat deze rust bedrieglijk was, bleek toen Nederland in december 2010 het Internationale Verdrag inzake de bescherming van personen tegen verdwijning had ondertekend. In 2011 diende advocaat Liesbeth Zegveld namens de slachtoffers van de junta een nieuwe aanklacht in tegen Zorreguieta. Conform de nieuwe wetgeving, stelde Zegveld, was verdwijning een misdrijf geworden dat niet verjaart zolang de verantwoordelijken blijven ontkennen dat verdwijningen hebben plaats gevonden of weigeren informatie te verstrekken. Het Openbaar Ministerie verklaarde de aanklacht ongegrond wegens gebrek aan bewijs. Na het onderzoek van Arnold Karskens in 2012 diende Zegveld in januari 2013 een volgende aanklacht in. Het OM weigerde wederom tot vervolging over te gaan.



De dood heeft Zorreguieta voorgoed voor justitie behoed, althans de aardse. De twee aanklachten van Zegveld kostten hem wel vrijwel zeker het toegangsticket tot de inhuldiging van zijn schoonzoon.