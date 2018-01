Joodse organisatie boycot Holocaustherdenking in Oostenrijk vanwege rechts-populisten in regering

Geschokt

Partijleider Sebastian Strache bracht zijn tienerjaren in de neonaziscene door en in een studentenclub met de onheilspellende naam 'Vandalia'

De Groene president Alexander Van der Bellen liet weten geschokt te zijn door de inhoud van het liedboek. Ook zei hij er zeker van te zijn dat 'alle leden van het Burschenschaft het lied kenden'.



Het was niet de eerste keer deze maand dat de president zich genoodzaakt zag in te grijpen. Een paar weken geleden kondigde FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken aan dat de regering van plan was asielzoekers te 'concentreren' in centra. De woordkeuze wekt de associatie met concentratiekampen. 'Zorgvuldige omgang met de taal is essentieel voor onze democratie', reageerde Van der Bellen.



De Freiheitliche Partei Österreichs, in 1955 opgericht door twee SS-veteranen, heeft in de loop van haar bestaan altijd luidruchtige antisemieten en neonazi's in de gelederen gehad. Pogingen van de partijleiding deze leden de mond te snoeren waren soms halfslachtig, meestal afwezig. Sterker nog, partijleider Sebastian Strache bracht zijn tienerjaren in de neonaziscene door en in een studentenclub met de onheilspellende naam 'Vandalia'.