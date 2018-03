Jonge Palestijnse activiste Tamimi krijgt acht maanden cel voor het slaan van een Israëlische soldaat

Akkoord

Haar moeder, die ook was aangeklaagd wegens opruiing, ging eveneens akkoord met een schikking. Tamimi's vader Bassem zei dat de familie akkoord was gegaan met de schikkingen omdat het OM had gezegd dat de activiste voor drie jaar in de gevangenis zou belanden. 'Dit is onrechtvaardig', aldus de vader. 'Deze rechtbank is er om de Palestijnen te onderdrukken.' Door de deal is Israël voorlopig af van een kwestie die in het buitenland veel aandacht trok. Wereldwijd hadden zo'n 1,7 miljoen personen een petitie ondertekend waarin werd opgeroepen om haar vrij te laten.



Tamimi werd in december gearresteerd nadat een video opdook waarin was te zien hoe ze de soldaat sloeg. Ze had net gehoord dat een 15-jarige neef was geraakt door een rubberen kogel toen soldaten optraden tegen Palestijnse betogers. Hij werd van korte afstand in het hoofd getroffen.