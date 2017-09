Johnson doet zijn Brexit-visie uit de doeken; 'couppoging' zeggen May-gezinden

Het was een karakteristieke johnsoniaanse peprede, over hoe de eurogezinde doemdenkers telkens ongelijk hebben, hoe de Britten hun eigen lot in handen kunnen nemen en hoe belastingverlagingen een zegenende werking kunnen hebben. Hij herhaalde de omstreden claim dat er na Brexit 350 miljoen pond naar de zorg kan, hetgeen volgens de BBC en het Britse CBS een leugen is. Waar May en een deel van het kabinet spelen met het idee van een overgangsperiode, ziet Johnson geen bezwaar in een plons in het diepe, over anderhalf jaar.



May reageerde niet, maar haar minister van Binnenlandse Zaken (en vertrouweling) Amber Rudd beschuldigde Johnson ervan een bemoeizuchtige bijrijder te zijn. Ze bekende het stuk niet te hebben gelezen. In de Britse pers vroegen anoniem gebleven bewindslieden om zijn aftreden. De linkse zondagskrant The Observer noemde het stuk 'een fascinerend kijkje in de geest van een hedendaagse conservatief die in een parallel universum leeft, weggezongen van de realiteit'. Veel dingen die Johnson wil kunnen ook zonder Brexit, schreef de krant.