Joelia Skripal laat voor het eerst iets van zich horen na zenuwgasaanval: 'Kracht komt terug'

Voor het leven van het tweetal werd lange tijd gevreesd. Maar Joelia zegt nu dat 'haar kracht langzaam weer terugkeert'. Hoe de toestand van haar vader is, is onduidelijk. In de verklaring zegt zij hier niets over. 'Ik ben dankbaar voor de getoonde belangstelling en de vele boodschappen die ik heb gekregen', zegt ze.



'Ik moet veel mensen bedanken voor mijn herstel, in het bijzonder de bewoners van Salisbury die mij en mijn vader hebben geholpen toen ik buiten bewustzijn was.' De Russische ambassadeur in Londen zei blij te zijn dat Joelia langzaam herstelt. De BBC berichtte vorige week al, op basis van anonieme bronnen dat het beter ging met de dochter, die weer aanspreekbaar was.