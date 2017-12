Jeruzalem vernoemt metrostation naar Trump als dank voor erkenning als Israëlische hoofdstad

Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Welke risico's kleven daaraan?

Drie redenen waarom het besluit om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, zo omstreden is.



Met besluit Jeruzalem te erkennen als hoofdstad Israël veroorzaakt Trump ware diplomatieke aardbeving

President Trump denkt de impasse te doorbreken met zijn Jeruzalem-besluit. Maar zijn vijanden profiteren. Lees hier het Volkskrant-commentaar van buitenlandredacteur Bert Lanting.



Trump negeert waarschuwingen en zal vandaag Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël

President Donald Trump zal de Amerikaanse ambassade in Israël verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee negeert hij een lange reeks waarschuwingen uit de Arabische wereld en Europa.



Trump dreigt landen die voor VN-resolutie over Jeruzalem stemmen financieel te straffen

De Amerikaanse president Trump dreigt landen financieel te straffen, ook bondgenoten van de VS, als zij vandaag stemmen voor een VN-resolutie over Jeruzalem. In de resolutie wordt Washington opgeroepen om de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël in te trekken. De VS troffen de resolutie maandag met een veto in de Veiligheidsraad.



Trumps dreigementen werken niet: overgrote deel VN verwerpt zijn Jeruzalem-besluit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een forse nederlaag geleden in de Verenigde Naties. Ondanks zijn dreigementen te stoppen met financiële hulp verwierpen 128 landen Trumps besluit om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.