Je ziet een tijger nooit, maar hij ziet jou

Een dik pak sneeuw ligt begin maart in de berkenbossen van Sinegorje. De landcruisers blijven keer op keer steken op het smalle pad en moeten dan worden uitgegraven. Het bos is stil, op een enkel wegvluchtend wild zwijn na. Maar overal voel je een soort aanwezigheid, alsof iemand of iets ons in de gaten houdt. En niet ten onrechte, blijkt als we later per sneeuwmobiel cameravallen gaan controleren.