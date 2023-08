Japan begonnen met lozen van radioactief koelwater in zee, heftige reacties in China en Zuid-Korea

Demonstranten in Tokyo protesteren tegen het lozen van het afvalwater. Beeld AFP

Japan heeft jarenlang geprobeerd een oplossing te vinden voor ruim 1 miljard liter (zo’n vijfhonderd Olympische zwembaden) aan nucleair afvalwater, dat het als koelwater heeft gebruikt sinds de kernramp bij de centrale twaalf jaar geleden. Volgens Japan en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) kan lozen veilig: het water is na een jarenlange behandeling nauwelijks nog radioactief. Bovendien trekt Japan dertig jaar uit om het water te lozen. Niettemin loopt de relatie tussen Japan en zijn buren serieuze averij op.

Met name China is faliekant tegen het plan. Beijing onderschrijft de conclusies van de Japanse en internationale onderzoekers niet en zegt te vrezen voor milieuschade en radioactieve zeeproducten. ‘De beslissing zal zeker nog lange tijd worden veroordeeld door de internationale gemeenschap’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring.

Het land wijst erop dat dergelijke lozingen in de oceaan niet eerder hebben plaatsgevonden. Ook sommige internationale deskundigen sluiten sluiten nog onbekende gevolgen niet uit, bijvoorbeeld als radioactieve deeltjes zich met het verstrijken van de jaren ophopen in dieren.

Apocalyptische kaart

De Chinese regering lijkt intussen de angst in eigen land flink aan te wakkeren. Staatsmedia toonden deze week een apocalyptisch ogende kaart die moet laten zien hoe radioactieve deeltjes zich de komende jaren over de hele Stille Oceaan en in de Aziatische zeeën zou verspreiden, aldus Reuters.

Het persbureau beschrijft hoe Chinese sociale media donderdag volstroomden met woedende reacties tegen Japan, inclusief oproepen om het land te straffen. Al gauw hadden Chinese consumenten zoveel zout ingeslagen, uit vrees dat uit zee gewonnen zout binnenkort radioactief kan blijken, dat online winkels door hun voorraad heen raakten.

Of de zorgen nu terecht zijn of niet, Japanse vissers en handelaren zullen de gevolgen merken: China weert voorlopig alle uit Japan geïmporteerde etenswaren uit de zee. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima heeft aangekondigd exporteurs van door China gebande producten te zullen compenseren.

De spanningen tussen China en Japan waren recentelijk al opgelopen omdat Tokyo vorige week een veiligheidsovereenkomst heeft getekend met Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat de drie landen op militair vlak nauwer gaan samenwerken is, mede ingegeven door de dreiging die ze ervaren uit China.

Zuid-Koreaans wantrouwen

Toch leidde het begin van de lozingen ook in Zuid-Korea tot onrust. In hoofdstad Seoul zijn donderdag zeker veertien mensen gearresteerd die probeerden de Japanse ambassade binnen te dringen. Demonstranten hadden spandoeken met teksten als ‘de zee is niet de afvalbak van Japan’.

De Zuid-Koreaanse regering probeerde na publicatie van het IAEA-rapport de gemoederen te sussen door te stellen dat de Japanse lozingen veilig zijn, maar is wel wantrouwend. Premier Han Duck-soo riep Tokyo op om ‘op transparante wijze voor de komende dertig jaar’ gegevens te publiceren over de gevolgen van de lozingen en dreigde meteen naar het internationaal hof te stappen als Japan afspraken niet nakomt. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee Jae-myung reageerde beduidend feller: hij vergeleek de waterlozing met een terreurdaad.

Ook in Japan zelf wordt gedemonstreerd tegen het plan. Dat het land zo graag van het afvalwater af wil, komt omdat de opslagtanks bijna vol zitten. Een probleem, want de komende jaren is nog veel meer koelwater nodig voor het verder ontmantelen van de kerncentrale. Ook dat water moet weer jarenlang behandeld worden om de radioactiviteit te doen afnemen.