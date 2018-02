Jacob Zuma treedt af als president Zuid-Afrika en laat een verzwakt ANC en een haperende economie achter

Zelfzucht

Jacob Zuma gaat met pensioen, maar het is het soort schaamteloze mentaliteit die hem wellicht ook doet belanden in de rechtbank

'Nkandla' groeide uit tot symbool van Zuma's zelfzucht en minachting voor onafhankelijke instituties - ja voor het volk. Hij weigerde aanvankelijk om het belastinggeld voor de villa terug te betalen, zoals Zuid-Afrika's ombudsvrouw had geëist. Pas nadat een rechtbank had geoordeeld dat hij hiermee de grondwet had geschonden, bond Zuma in.



De gelouterde Zuid-Afrikaanse onderzoeksjournalist Jacques Pauw publiceerde vorig jaar een geruchtmakend boek waarin hij diep ingaat op Zuma's belangenverstrengelingen. Pauw laat niets van Zuma heel in The president's keepers: those keeping Zuma in power and out of prison. Pauw noemt Zuma 'omkoopbaar', 'vraatzuchtig' en 'een financiële bloedzuiger'.



Dat een gepland verschijningsverbod voor het boek mislukte, laat zien dat Zuid-Afrika nog steeds een betrekkelijk robuuste staat is - ook na zo veel jaren Zuma. Opeenvolgende rechters hebben zich bovendien onafhankelijk opgesteld tegenover hem. En dat vormt misschien wel de grootste kopzorg voor Jacob Zuma als hij president-af is: dat hij in het vizier komt van instituties die hij jarenlang probeerde naar zijn hand te zetten. Instituties, die weerbaar zijn gebleken.



Er hangen Zuma nog altijd vele beschuldigingen boven het hoofd, ook in verband zelfs met een grote wapendeal van ver voordat hij president werd. Jacob Zuma gaat met pensioen, mogelijk in Nkandla, maar het is het soort schaamteloze mentaliteit waarmee hij zijn villa daar liet opluisteren die hem wellicht ook doet belanden in de rechtbank. Zuid-Afrika kijkt er naar met grote belangstelling.